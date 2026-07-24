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14:45, 24 июля 2026 (обновлено: 14:46, 24 июля 2026)Мир

В Кремле заявили о готовности ждать предложений США по Украине после провала Анкориджа

Песков заявил о готовности РФ ждать предложений США по Украине после провала Анкориджа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия будет ждать новых идей и предложений по мирному урегулированию на Украине от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будем», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли РФ и дальше ждать идей и предложений с американской стороны после провала Анкориджа. «Американцы искренни, президент [США Дональд] Трамп искренен, его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если Вашингтон разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.

«Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать?» — задался вопросом министр иностранных дел.

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