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14:44, 24 июля 2026Наука и техника

Смартфоны Xiaomi сильно изменятся

XimiTime: Xiaomi запретит изменять внешний вид операционной системы смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Georgiy Lyamin / Unsplash

Компания Xiaomi ограничит возможности изменения внешненго вида интерфейса своих смартфонов со стороны пользователей. Об этом сообщает портала XimiTime.

В операционной системе (ОС) HyperOS, на которой работают устройства Xiaomi, есть возможность создания тем оформления, которые доступны через магазин Theme Store. В конце июля пользователи обратили внимание на новые правила, которые ввела площадка. В том числе модераторы запретили изменять основные элементы интерфейса.

По словам авторов тематического портала, для пользовательских тем оформления начнут действовать более строгие правила модерации. Так, будет запрещена настройки «Центра управления» и других важных элементов интерфейса. В материале говорится, что фактически Xiaomi запретила создавать темы с полупрозрачным дизайном Liquid Glass, который ранее появился в iOS.

Специалисты XimiTime предположили, что Xiaomi ввела ограничения, чтобы привести все доступные для смартфонов на базе HyperOS темы к единообразию. При этом авторы считают, что пользователи и дальше будут создавать оформления для телефонов бренда, но будут заметно ограничены в творчестве.

Ранее в «AliExpress СНГ» назвали самые популярные устройства из Китая в России — в топ-10 попали восемь аппаратов Xiaomi. Рейтинг возглавил Xiaomi Poco X8 Pro.

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