Названо количество погибших на банной вечеринке российской блогерши

Следователи возбудили уголовное дело после гибели нескольких человек на банной вечеринке по случаю дня рождения блогерши Катерины Диденко в одном из комплексов на юге Москвы. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ходе расследования, которое ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), устанавливаются обстоятельства смерти трех жителей Москвы.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде, компания из 18 человек отмечала день рождения. «В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия», — сообщила Иванова.

По ее словам, еще один человек умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Также в медучреждении остаются несколько пострадавших.

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники банного комплекса. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 29 февраля Диденко сообщила о гибели своего мужа Валентина, а также друзей Натальи и Юрия.

Вечером 28 февраля во время вечеринки в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда. По одним данным, гостям захотелось охладить воду, по другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом.

На Instagram Катерины Диденко «Аптечный Ревизорро» подписан один миллион человек.

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