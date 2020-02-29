Российская блогерша рассказала о шоке после смертельной вечеринки в бане

didenko.katerina / Instagram

Российская блогерша Катерина Диденко рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа Валентина и друзей на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения. Видео она выложила в сторис на своей странице в Instagram.

«Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: "А где папа?". Не знаю, что ей сказать. Те, кто может оказать профессиональную психологическую помощь, напишите сюда. Даже не знаю, куда обращаться. Не знаю, как рассказать Насте, она уже все понимает. Подходит и спрашивает: "А почему ты плачешь?"», — делится Диденко.

Ранее 29 февраля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Погибли три москвича. Также в больнице находятся несколько пострадавших.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия, один в больнице, несмотря на оказанную ему медпомощь.

Во время вечеринки в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда. По одним данным, гостям захотелось охладить воду, по другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

На Instagram Катерины Диденко «Аптечный Ревизорро» подписан один миллион человек.

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