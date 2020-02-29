Раскрыты подробности гибели россиян на банной вечеринке

Погибшие посетители банного комплекса в Москве умерли от нехватки кислорода. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что сухой лед не является льдом в привычном смысле. Это замороженная углекислота, которая при нагревании сражу превращается из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую стадию.

По словам врача, углекислый газ не опасен в малой концентрации и при хорошей вентиляции. Однако в бассейне это соединение опустилось к поверхности воды, люди его вдохнули и быстро потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом. «Это не первый подобный случай. Такие смерти от сухого льда бывают каждый год», — отметила она, добавив, что часе всего от углекислоты гибнут продавцы мороженого.

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

Вечером, 28 февраля, российская блогер Катерина Диденко отмечала свой день рождения в компании около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько человек.

Изначально сообщалось, что именинница скончалась, однако затем она вышла на связь и рассказала, что находится у дверей реанимации, куда были доставлены пострадавшие, в том числе и ее муж Валентин. Позднее источник агентства «Москва» рассказал, что Валентин Диденко погиб.

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