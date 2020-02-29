Муж российской блогерши умер после банной вечеринки с сухим льдом

Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

«Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших, которые упали в бассейн с сухим льдом.

Вечером, 28 февраля, российская блогер Катерина Диденко отмечала свой день рождения в компании около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько человек.

Изначально сообщалось, что именинница скончалась, однако затем она вышла на связь и рассказала, что находится у дверей реанимации, куда были доставлены пострадавшие, в том числе и ее муж Валентин.

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