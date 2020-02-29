Установлена причина смерти гостей на банной вечеринке российской блогерши

Врачи установили причину смерти троих человек на банной вечеринке в Москве, где праздновали день рождения блогерши Катерины Диденко. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Молодые люди прыгнули в бассейн после того, как туда было сброшено 30 килограммов сухого льда. Они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули.
Предполагалось, что гости могли отравиться углекислым газом, образовавшимся после растворения в воде сухого льда.
Ранее было опубликовано видео из бани, на котором видно, как гости вечеринки в костюмах химзащиты бросали сухой лед в бассейн, после чего прыгали в него.
Вечером 28 февраля Катерина Диденко отмечала день рождения в компании 18 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда, который стал причиной смерти трех человек, включая мужа именинницы Валентина. Двое гостей получили химические ожоги, в том числе беременная сестра Катерины Анна Диденко.
Возбуждено уголовное дело.