Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу

Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали. Оскорбительные комментарии начали появляться у нее в Instagram в субботу, 29 февраля.

Пользователи обратили внимание на то, что блогерша, называющая себя «аптечный ревизорро» и рассказывающая о лекарствах, не знала об опасных свойствах сухого льда. «Еще раз убеждаюсь в ТУПОСТИ блогеров!

Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины», — ругала женщину @amily_ammi. «Да уж провизор! Любительница похайповать, бегающая с пробирками, мензурками и менструальными чашами», — написала @arishka_smirnovaa.

«Горе-провизор не знала о свойствах сухого льда?! Пренебрегла возможностью предупредить гостей о технике безопасности? (...) Пусть теперь живет с сознанием того, что своей беспечностью и попустительским отношением угробила двух человек и покалечила троих», — прокомментировала @demidenko863. Записи юзеров, обвиняющих Диденко в смерти гостей, собрали от двух до пяти тысяч лайков.

В то же время другая часть россиян встала на сторону блогерши, выразив недоумение по поводу того, что юзеры пишут на ее странице злые посты. «Уважаемые, держите себя в руках! Вы себе можете представить весь спектр эмоций, который сейчас переживает Катя, ее семья, друзья?» — призвала @skugarovaa. «Просто ОТВРАТИТЕЛЬНО читать комментарии не далеких людей, произошла трагедия, ПОГИБЛИ ЛЮДИ!!! Какая разница сейчас, что она блогер и что провизор?» — поддержала ее @victoria_arsl.

Ранее Диденко выложила сторис, в котором рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа Валентина и двух друзей. Она попросила оказать ей психологическую помощь и пожаловалась на то, что не знает, как рассказать о смерти мужа детям.

28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде, компания из 18 человек высыпала 30 килограммов сухого льда в бассейн. По одним данным, гостям захотелось охладить воду, по другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался ядовитый пар. В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки Валентин. Двое гостей получили химические ожоги, включая беременную сестру Катерины Анну Диденко.

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