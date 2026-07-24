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15:33, 24 июля 2026 (обновлено: 15:39, 24 июля 2026)Экономика

Набиуллина связала удорожание топлива и рост цен на товары в России

Набиуллина: Подорожание топлива распространяется на цены товаров и услуг
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По оперативным данным, подорожание топлива в России начало распространяться на цены товаров и услуг. Эти два фактора связала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, трансляцию ее выступления ведет пресс-служба.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке глава регулятора заявила, что в результате роста цен на бензин и дизельное топливо ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции на 2026 год.

«По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7 процентов в 2026 году», — пояснила она.

В пресс-релизе представители ЦБ отметили, что повышение инфляции и взлет инфляционных ожиданий до максимума с марта 2022 года во многом связаны с разовыми факторами. Проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными, но теперь основные из них связаны с «более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях».

24 июля Центробанк продолжил цикл снижения ключевой ставки, но, как и в прошлом месяце, опустил ее на символические 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых.

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