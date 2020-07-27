Мужчина дал возлюбленной «снотворный напиток» и был признан крайне опасным

Девушка рассказала, как недавно ее партнер признался, что дал ей «снотворный напиток», потому что не хотел разговаривать с ней во время многочасовой поездки на автомобиле. Об этом написала пользовательница Reddit с ником throwramerr. В комментариях многие призвали ее уйти от мужчины и признали его крайне опасным.

По словам юзера, ее 35-летний возлюбленный добавил в напиток антигистаминный препарат Бенадрил, вызывающий сонливость. В результате 26-летняя девушка почти всю дорогу спала на пассажирском сиденье. Она пояснила, что перед выездом они поругались и таким образом мужчина хотел избежать дальнейших споров.

«Я подумала, что это крайне удивительно, потому что я не была уставшей и мы выезжали совсем не рано. Я говорила ему о том, что это показалось мне необычным», — написала пользовательница. Позже мужчина признался, что опоил ее «снотворным напитком» и что «желал бы почаще давать ей лекарства, когда она "ведет себя странно" и спорит с ним». Это удивило женщину, она попросила в комментариях оценить, действительно ли опасны подобные действия.

Юзеры поддержали мнение девушки и призвали ее поскорее прекратить отношения с мужчиной. Многие подчеркнули, что жить с ним крайне опасно. По их мнению, если человек позволил себе сделать такое один раз, то это сигнал, что ему нельзя доверять. Некоторые также предложили автору поста обратиться в полицию.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как решил «отравить» своего соседа. Мужчина был уверен, что тот ворует его еду. Узнав о непереносимости лактозы, он заменил миндальное молоко на коровье.