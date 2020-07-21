Мать скрылась от сына из-за безумной возлюбленной и нашла поддержку в сети

Пользовательница Reddit с ником Instarose22 рассказала, что скрыла свое местонахождение от сына из-за того, что тот встречается с безумной возлюбленной. История женщины нашла понимание и поддержку других юзеров сети.

По словам Instarose22, девушка ее сына постоянно устраивала конфликты с членами семьи. «Однажды она вылила на меня воду и разревелась в ответ на мою угрозу вызвать полицию. Она била моего сына и выгоняла его из квартиры», — поделилась женщина. Кроме того, подруга ее сына распространила слух о том, что рассказчица переспала с парнем собственной дочери.

Instarose22 вместе с мужем решили переехать поближе к океану, при это они не назвали сыну точного адреса — все из-за девушки. Сам молодой человек думает, что мать выбрала себе любимчиков: его родня и сводные сестры знают, где живет автор поста.

Комментаторов задела история женщины. Многие из них посоветовали ей сказать сыну правду о том, что девушка на самом деле портит жизнь всей семье. Юзеры также призвали молодого человека задуматься: действительно ли его подруга стоит того, чтобы так портить отношения с семьей? Кроме того, рассказчицу призвали быть рядом с сыном в момент, когда он решится выйти из этих отношений.