В сети поделились самыми полезными советами для жизни

Пользователь Reddit с ником noob_24 попросил других юзеров поделиться самыми полезными советами, которые они когда-либо получали и которые повлияли на их жизнь. Свои истории посетители портала рассказали в комментариях под его постом.

«Отдыхай в свободное время и никогда не стесняйся взять больничный», — написал CBtheNomad. Этот совет помог ему понять, что никогда не нужно работать до изнеможения, чтобы выслужиться перед боссом, который, возможно, даже не заметит этих стараний.

Другой пользователь рассказал, что во время учебы в колледже был очень неуверенным в себе, поэтому пытался поднять самооценку, высмеивая других людей. Его сосед, имевший много друзей и легко сходившийся с людьми, дал совет: «Прекрати издеваться над слабостями других людей. Найди их сильные стороны и обращай внимание на них. Если люди рядом с тобой будут чувствовать себя хорошо, они запомнят это. Тогда каждый раз, когда ты придешь куда-то, тебе будут рады». Мужчина признался, что слова соседа заставили его переосмыслить отношение к людям и изменили его жизнь.

Некоторые вспомнили рекомендации по поводу отношений в семье, которые они узнали от близких. «Брак — это не 50/50, это 60/40, когда каждый из вас старается делать 60 процентов», «Брак это не "ты против меня", а "мы против проблем"», — поделились пользователи Reddit.

Мужчина с ником Morally_Inept признался, что лучший совет в жизни ему дал отец. Когда автору комментария было 19 лет, он не хотел учиться и проводил все время на вечеринках. Отец выгнал его из дома и сказал вернуться через несколько лет и посмотреть, что стало с его «друзьями». Morally_Inept переехал на другой конец страны, устроился на работу и продолжил развлекаться. «Затем я обнаружил, что у меня была куча неоплаченных счетов и не было еды. Я прекратил ходить на вечеринки и сфокусировался на своей жизни», — отметил мужчина. Спустя несколько лет он приехал в родной город и обнаружил, что отец был прав: его бывшие друзья совершенно не изменились и ничего не достигли. Некоторые из них успели побывать в тюрьме.