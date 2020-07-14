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Названы признаки умных людей

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Фото: Matt Cardy / Getty Images

Пользователь Reddit SomethingAbout2020 попросил юзеров перечислить неочевидные признаки умных людей. Пост стал вирусным, набрав почти 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев.

Electronic-Goal предположил, что таким признаком является понимание человеком тем, в которых он не слишком разбирается. «Никогда не притворяйся, что ты знаешь что-то, хотя на самом деле не знаешь. Я говорю себе это постоянно», — согласился с ним пользователь beer-tits-food.

Другие предложили обратить внимание на то, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой хорошо разбирается. «Ага, умные редко дают большие ультимативные заявление о чем-либо», — написал kmo9e. AvocadoAlternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок «с некоторыми исключениями» или «в основном, правда».

Юзер kazu-sama заметила, что умные люди более открыты к критике, хотя и признала, что эта способность может больше относиться к мудрым личностям. Многие сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и изменить собственное мнение о предмете, если они получат достаточно аргументов. Кроме того, Peroxyacyl_nitrate подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.

В апреле пользователи Reddit рассказали, как вычислить людей, которые притворяются, что уровень их благосостояния выше, чем он есть на самом деле. Они предложили обратить внимание на то, какую одежду носят желающие казаться богаче. Например, они обязательно надевают вещи с большими логотипами брендов. Также они посчитали, что любители выставлять напоказ шикарную жизнь на самом деле живут гораздо скромнее.

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