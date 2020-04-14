В сети научились вычислять притворяющихся богачами

Пользователи Reddit научились вычислять фейковых богачей — людей, которые притворяются, что уровень их благосостояния выше, чем он есть на самом деле. Тред с обсуждением набрал 40,6 тысячи лайков и 15 тысяч комментариев.

Юзеры предлагают обратить внимание на то, какую одежду носят желающие казаться богаче. «Они носят брендовую одежду с огромным логотипом. Я работала в элитном магазине: там такие вещи производились для представителей менее обеспеченного класса, которые хотят покрасоваться», — рассказал пользователь ocotkoala.

В соцсети также считают, что любители выставлять напоказ шикарную жизнь на самом деле живут гораздо скромнее. «Будь я миллиардером, я бы не хотел, чтобы меня отмечали на фотографиях с яхт. Особенно в 2020-м», — поделился screenwriterjohn.

Многие согласились, что по-настоящему обеспеченный деньгами человек никогда не будет общаться с простыми работягами свысока. Кроме того, он не станет говорить другим, что у них нет вкуса, а также не начнет разговаривать о стоимости бутылки вина за ужином с друзьями. Говоря о вине, пользователи отметили, что притворяющиеся богатыми люди на самом деле смотрят только на ценник. «Я однажды купил бутылку за десять долларов и попросил друга наклеить на него ценник с 80 долларами. Мой знакомый-сноб, который типа не пьет дешевый алкоголь, весь вечер нахваливал это вино», — поведал kfh227.

Пользователь box_o_foxes подвела к выводу о том, что ультра-богатые люди, как правило, ведут себя обыкновенно. Она вспомнила, как вместе с мужем была на свадьбе его друга, выходца из семьи миллиардеров. На празднике действительно были персонажи, которые соответствуют всем вышеперечисленным признакам. Однако же обладатели по-настоящему хорошего заработка просто «веселились, пили и вообще не заботились о том, насколько богатыми их считают незнакомцы вокруг».

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