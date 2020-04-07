Раскрыт способ произвести хорошее впечатление на стюардесс

Неизвестный член экипажа раскрыл пассажирам самолетов способ произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Express.

По его словам, в первую очередь речь идет о правильном использовании багажных полок — необходимо разместить свою сумку таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась. «А если вы наткнетесь на закрытую полку, не открывайте ее — это не просто так; даже если она пуста, — это, вероятно, потому, что бортпроводницы хотят уложить там свой багаж», — отметил автор поста.

При этом важно, считает член летного состава, не ждать от стюардесс «ничего взамен». В таком случае пассажир может рассчитывать на более качественное обслуживание и признательность. Более того, у него есть возможность самостоятельно выразить свою благодарность экипажу — например, передать им коробку шоколадных конфет.

18 декабря 2019-го сообщалось, что бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли тайные претензии, которые они могли бы озвучивать в адрес пассажиров, но вынуждены молчать из страха потерять работу. Так, в первую очередь сотрудники авиакомпаний хотели бы, чтобы их клиенты проявляли больше доброты и терпения, а также были более снисходительны к ним.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!