Стюардесса рассказала об ужасах работы из-за пандемии коронавируса

Бортпроводница с шестилетним стажем поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.

Стюардесса по имени Даниэль рассказала об ужасах, с которыми ей приходится сталкиваться каждый день. По словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения коронавирусом.

«Пока я выполняю рейсы, мой парень и наши друзья избегают контакта со мной в течение 14 дней, после которых станет ясно, заражена ли я вирусом», — отметила она.

Член экипажа также пожаловалась, что сотрудники ресторанов в аэропорту отказались обслуживать ее и закрыли заведение после ее посещения.

В марте первый бортпроводник в США умер от коронавируса. 65-летний Пол Фришкорн (Paul Frishkorn) стал первым скончавшимся от коронавируса среди работников авиакомпаний в США. Он проработал в American Airlines более 23 лет.

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