Стюардесса рассказала об ужасах работы из-за пандемии коронавируса

Бортпроводница с шестилетним стажем поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.
Стюардесса по имени Даниэль рассказала об ужасах, с которыми ей приходится сталкиваться каждый день. По словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения коронавирусом.
«Пока я выполняю рейсы, мой парень и наши друзья избегают контакта со мной в течение 14 дней, после которых станет ясно, заражена ли я вирусом», — отметила она.
Член экипажа также пожаловалась, что сотрудники ресторанов в аэропорту отказались обслуживать ее и закрыли заведение после ее посещения.
В марте первый бортпроводник в США умер от коронавируса. 65-летний Пол Фришкорн (Paul Frishkorn) стал первым скончавшимся от коронавируса среди работников авиакомпаний в США. Он проработал в American Airlines более 23 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения