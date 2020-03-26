Прощальная речь стюардессы из-за коронавируса растрогала пассажиров

Прощальная речь стюардессы растрогала пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia. Видео с девушкой, разрыдавшейся во время сообщения о временном прекращении работы из-за пандемии коронавируса, публикует Express.

Бортпроводница Кэсси Эпплтон попросила у пассажиров прощения за излишнюю эмоциональность и объяснила, что этот рейс может стать для нее и коллег «последним в обозримом будущем». «Наша команда так долго считала небо своим домом, и немного сюрреалистично осознавать, что мы вернулись на землю. Спасибо гостям за ваши улыбки, за то, что делаете нашу работу приятной. Мы желаем вам всего наилучшего во время этих испытаний. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, своих соседях и будьте в безопасности», — сказала Эпплтон.

Также она поблагодарила своих коллег за проделанную вместе работу и то, что они «были вместе во время всего этого хаоса, продолжая держать головы высоко». Девушка заявила о готовности продолжить полеты сразу после стабилизации обстановки. «Мы искренне надеемся вскоре снова увидеть вас в небе», — добавила она.

Десятки авиакомпаний по всему миру сокращают количество рейсов и персонал на фоне пандемии. По данным Express, часть компаний временно отстранила людей от работы, объяснив это невозможностью платить им зарплату. Некоторым по тем же причинам пришлось уволить значительную часть персонала.

Ранее сообщалось, что вьетнамская авиакомпания Vietjet пообещала пассажирам вознаграждение за поимку зараженных коронавирусом на внутренних рейсах.

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