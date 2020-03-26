Россия приостановит авиасообщение со всеми странами

Правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.
Запрет на пассажирские авиаперевозки вступит в силу 27 марта.
Кроме того, министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться из-за границы на родину. Внешнеполитическому ведомству также необходимо оказать содействие гражданам России в стране пребывания по организации их проживания и продлению срока действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.
Министерству транспорта и Росавиации поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех россиян, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом. Досмотр будет включать термометрию и забор материала на выявление вируса. Одновременно с этим гражданам выдадут постановление о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.
23 марта в России вступило в силу ограничение на авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города. Также разрешались чартерные рейсы, при условии перевозки на них в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения