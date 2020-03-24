В России предложили возвращать стоимость билета из-за чрезвычайной ситуации

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило возвращать пассажирам стоимость билета, если в стране прилета объявлено о чрезвычайной ситуации. Соответствующая инициатива была направлена в Минтранс и Госдуму, передает газета «Известия».

Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс России. Отмечается, что до закрытия авиасообщения между странами многие пассажиры не смогли вернуть полную стоимость билета или отказаться от вылета в «опасные» страны по причине отсутствия пункта о ЧС.

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По словам главы ООП Ильи Зотова, в трудном положении оказались десятки тысяч пассажиров. Они не смогли отказаться от поездки и рисковали здоровьем, либо теряли деньги. Однако, по мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, немедленное введение изменений может еще больше ударить по авиакомпаниям, которые на данный момент и так находятся в экстремальных условиях на рынке.

20 марта сообщалось, что главные тревоги российских туристов во время пандемии коронавируса связаны с возвратом авиабилетов.

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами с 23 марта. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, а также чартеры для вывоза россиян.

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