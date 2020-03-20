Названы главные тревоги российских туристов во время пандемии коронавируса

Главные тревоги российских туристов во время пандемии коронавируса связаны с возвратом авиабилетов. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К самым популярным поисковым запросам путешественников на эту тему относятся: «закрыли границу, отменили рейс — нужен возврат», «рейс не отменили, страну не закрыли, но нужен возврат», «продавец отказывается возмещать сумму полностью», «долго не отвечает продавец билетов» и «закрыли границу, ничего не летает: как добраться домой».

Кроме того, зачастую россияне переживают по поводу отсутствия новостей.

Эксперты дали общие рекомендации, касающиеся перечисленных тревог туристов. Отмечается, что необходимо следить за сообщениями авиакомпании: чтобы вернуть полностью деньги за билет, придется дождаться официального заявления об отмене рейса. Если его не было, возврат билета считается добровольным, и сумма к возврату рассчитывается, исходя из тарифа. По этой причине продавцы могут отказывать в полной выплате.

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Также необходимо проверить, есть ли указания для конкретного рейса — перевозчик может отменить все перелеты в страну, но не в конкретный город. Если авиакомпания подтверждает возврат, нужно обратиться к продавцу. Он указан в билете: это может быть как сама авиакомпания, так и онлайн-агентство. Если авиакомпания не подтверждает возврат — следить за новостями.

Из-за высокой нагрузки агентства и авиакомпании могут отвечать дольше обычного, в таком случае следует подождать ответа в течение нескольких дней. Нужно уточнить на сайте продавца, можно ли оставить заявку на возврат через личный кабинет. Если это разрешено, стоит оформить возврат на сайте. Вернуть деньги за билет может только продавец.

Если закрыты границы, а путешественник не может вылететь домой, следует обратиться на горячую линию Ростуризма либо в посольство России в стране пребывания.

Ранее в Aviasales выяснили, что российские туристы нашли замену странам, ограничившим авиасообщение из-за коронавируса. Согласно полученным данным, россияне переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск, Симферополь и Сочи.

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