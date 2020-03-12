Названа самая популярная фраза на борту российских самолетов

Чаще всего российские пассажиры слышат на борту самолета вопрос от стюардесс «вам курицу или рыбу?». Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, в качестве самой популярной фразы ее указали 64 процента участников опроса. Отмечается, что путешественники нередко сами интересуются у бортпроводников, когда им предложат горячее питание на выбор.

25 процентов респондентов во время перелетов сталкиваются с вопросом «не поменяетесь с нами местами?». В ответ некоторые туристы резко реагирует на подобные предложения, в то время как другие соглашаются пересесть, если, например, им достается неудобное место.

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Остальные 11 процентов пассажиров часто слышат и произносят фразы, связанные с томатным соком: «можно мне томатный сок?» или «томатный сок закончился». Участники исследования пояснили, что на борту самолета им нередко хочется чего-то соленого, а указанный сок как нельзя лучше подходит под это описание.

В декабре прошлого стало известно, что бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли кодовое слово, которое обозначает, что на борту самолета находится умерший человек. Речь идет об аббревиатуре HR, которая расшифровывается как human remains — «человеческие останки».

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