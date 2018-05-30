Путешествия
 
Последние новости
Роскомнадзор удалил статью «Ленты.ру» о плюсах легализации марихуаны в России
Помощник Лукашенко задержан за взятку
Песков ответил на слухи о назначении Пескова в Кремль
В Москву нагрянут миллионные посадки  
Великобритания в ответ на «агрессию России» испытала аналог «Панцирь-С1»
Кремль отреагировал на обвинения в причастности к убийству Бабченко
Лечением пациентов больницы на Камчатке займется батюшка
Депутат предложил не спасать инвалидов и недоношенных детей и сохранил мандат
Песков раскритиковал идею приезда Путина на тренировку российских футболистов
Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным
Новости партнеров

Пассажиры повыпрыгивали на крыло самолета из-за шутки про бомбу

Перейти в «Мою Ленту»
Arabian Videos / YouTube

Неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, после чего десять человек получили травмы. Об этом пишет Asia One.

Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба.

Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех спокойно покинуть самолет, однако, услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать. Несколько человек получили травмы головы и переломали кости.

Менеджер аэропорта сообщил, что шутник был снят с рейса после инцидента. Он добавил, что другой мужчина не имел права выламывать дверь, даже после шутки про взрывчатое устройство. Оба пассажира арестованы, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.

В апреле на ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью. На листе бумаги, приклеенном скотчем, под именем человека от руки было написано Bomb to Brisbane («Бомба в Брисбен»). Прибывшая в аэропорт полиция попросила людей покинуть помещение. Оказалось, что владелица сумки, 65-летняя Венката Лакшми, под словом «бомба» имела в виду Бомбей — старое название Мумбаи, откуда она только что прилетела со своим багажом.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Passenger's bomb joke pushes others to jump out of Lion Air plane
Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»
Пулково эвакуировали из-за звонка о бомбе
Путешествия
Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
18:2729 мая

Россиянам не хватило денег на летний отдых

19:2429 мая

Школьника напоили джином в самолете

14:0129 мая

Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу

Путешествия00:0517 мая

«Представляешь, пять этажей только порно!»

Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
16:1026 апреля

Китайского туриста арестовали за вонь

17:1729 мая

Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат

19:2428 мая

Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы

Путешествия

Гостиничные легенды

Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

15:2429 мая

Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета

16:08 4 мая

Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
Песков назвал Украину опасным местом для журналистов
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Кремль отреагировал на обвинения в причастности к убийству Бабченко
Лечением пациентов больницы на Камчатке займется батюшка
Подсчитан ущерб малого бизнеса от пожара в «Зимней вишне»
Все материалы
Мир
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Израиль и сектор Газа перестанут бомбить друг друга
Адвокат рассказал о потере связи с Ярошенко
Стало известно еще об одной жертве льежского стрелка
Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру
В Японии 90-летняя женщина-водитель переехала пешеходов
Британцам захотели подготовить второй Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинский чемпион уехал на заработки в Польшу и умер
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Грузия разорвет отношения с Сирией
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Россияне лишатся популярного сервиса доставки еды
Названы сроки увеличения детского пособия
TCS Group Олега Тинькова нарастила прибыль
США снова развязали торговую войну с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пойманный в Греции вор в законе решил «очистить свое имя» ради дочери-студентки
Лишенная прав модель на Mercedes избила гаишника и получила уголовное дело
Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами
Мстительная россиянка затопила квартиру бывшего парня и сожгла его машину
Все материалы
Наука и техника
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Великобритания в ответ на «агрессию России» испытала аналог «Панцирь-С1»
США испытали суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан
Перехват цели МиГ-31БМ попал на видео
Найден новый способ обратить старение
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Двумя руками за Семака»
«Зенит» возглавил россиянин. Почему это хорошо?
Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным
Бывший игрок «Спартака» сменил «Мисс Нигерия-2013» на «Мисс Нигерия-2014»
Овечкину пожелали смерти
Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» захотел клуб из третьего дивизиона
Футболиста потребовали исключить из сборной Англии за татуировку
Футболист «Спартака» отказался выступать за сборную России
Все материалы
Культура
Инди, Аньес, Джонс
10 главных фильмов в программе Beat Film Festival 2018
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
Пьяные ведьмы и ожившие мертвецы
А также тайные агенты Кремля на Красной площади
Член группы Anal Cunt залез на поручень эскалатора, упал и умер
«Ходячие мертвецы» лишатся главного героя
Понравившийся Трампу сериал закрыли из-за расистской шутки про обезьян
Оззи Осборн рассказал о своем главном страхе
Все материалы
Интернет и СМИ
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Женщины рассказали о влиянии скромного дохода мужчины на отношения
Названы предполагаемые убийцы журналиста Бабченко
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Появились подробности убийства журналиста Бабченко
Девочка нарисовала призрак матери и перепугала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером
Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Назван самый модный купальник сезона
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Россиянам не хватило денег на летний отдых
Школьника напоили джином в самолете
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
«Болезнь» цивилизации
Почему человек нуждается не только в натуральной пище, но и в пробиотиках
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Разъяренный слон затоптал хозяина до смерти
Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег и нарушил закон
Австралийцы попросили суд выкинуть ограбившего их сына из страны
114-летний рекордсмен решил бросить курить
Все материалы
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Отмененные шедевры
Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Названа рублевая цена внедорожника Rolls-Royce Cullinan
Все автомобили «Кортежа» сняли на видео при выезде из Кремля
Tesla на автопилоте врезалась в полицейский внедорожник
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы