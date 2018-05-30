Пассажиры повыпрыгивали на крыло самолета из-за шутки про бомбу

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Неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, после чего десять человек получили травмы. Об этом пишет Asia One.

Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба.

Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех спокойно покинуть самолет, однако, услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать. Несколько человек получили травмы головы и переломали кости.

Менеджер аэропорта сообщил, что шутник был снят с рейса после инцидента. Он добавил, что другой мужчина не имел права выламывать дверь, даже после шутки про взрывчатое устройство. Оба пассажира арестованы, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.

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В апреле на ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью. На листе бумаги, приклеенном скотчем, под именем человека от руки было написано Bomb to Brisbane («Бомба в Брисбен»). Прибывшая в аэропорт полиция попросила людей покинуть помещение. Оказалось, что владелица сумки, 65-летняя Венката Лакшми, под словом «бомба» имела в виду Бомбей — старое название Мумбаи, откуда она только что прилетела со своим багажом.

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