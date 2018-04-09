Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»

На ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью, сообщает Mirror.

На листе бумаги, приклеенном скотчем, под именем человека от руки было написано Bomb to Brisbane («Бомба в Брисбен»). Прибывшая в аэропорт полиция попросила людей покинуть помещение.

Оказалось, что владелица сумки, 65-летняя Венката Лакшми, под словом «бомба» имела в виду Бомбей — старое название Мумбаи, откуда она только что прилетела со своим багажом.

Некоторые пассажиры удивились, что происшествие вызвало столько шума. «Честно говоря, сначала я думала, что это была чья-то шутка, но очень испугалась, когда увидела полицейских», — поделилась одна из них.

Полиция досмотрела сумку и заключила, что она не представляет опасности.

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В феврале стюардесса авиакомпании China Southern потушила сумку, загоревшуюся на багажной полке. Очевидцы сняли все происходящее на видео и выложили его в сеть. Портативное зарядное устройство для мобильного телефона взорвалось в отделении для ручной клади в салоне самолета, когда он готовился к вылету из международного аэропорта Хунцяо в Шанхае.

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