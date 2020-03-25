Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе приобретенные по невозвратному тарифу. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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Таким образом спикер Совета Федерации отреагировала на сообщение сенатора от Республики Тыва Дины Оюн о том, что из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий и отмену семинаров и олимпиад для школьников многие россияне вынуждены сдавать купленные авиабилеты. Большинство приобретались по невозвратным тарифам, и авиакомпании отказались компенсировать пассажирам затраты.

По словам Оюн, многие родители брали кредиты для сопровождения детей на мероприятия, и потраченные суммы были для них значительными.

Спикер Совета Федерации ответила, что авиакомпании, безусловно, должны вернуть деньги за билеты гражданам, отказавшимся от перелетов не по своей вине. При этом она отметила, что все компании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении из-за пандемии коронавируса, и государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли.

23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в зарубежные столицы и крупные города и обратно.

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