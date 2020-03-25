«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России с вылетом в марте, апреле и мае. Об этом пишет газета «Ведомости».

Весной улететь из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень будет на 40–60 процентов дешевле, чем осенью. Так, билет в Санкт-Петербург в один конец стоит 2300 рублей против 4600 раньше. В Омск и Краснодар можно купить билеты за 3900 и 2800 рублей, однако ранее минимальная цена составляла 11 600 и 5500 рублей соответственно.

Отмечается, что из-за эпидемии коронавируса и введения ограничений, рейсы по стране — это все, что осталось у отечественных авиакомпаний.

«В нормальной ситуации билеты на апрель — май не могут стоить дешевле, чем билеты на октябрь — ноябрь. Это низкий сезон, плюс при покупке за полгода до вылета цены минимальны, так как пассажир, по сути, кредитует авиакомпанию», — сообщил газете сотрудник компании-провайдера системы бронирования.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что авиация столкнулась с самым тяжелым кризисом за всю историю. «Наши предыдущие самые худшие сценарии спустя несколько недель выглядят позитивнее новых оценок...Мировая отрасль может потерять 252 миллиарда долларов выручки или 44 процента от показателя 2019 года», — отметил Жуньяк.

Российские авиакомпании были вынуждены ограничить авиасообщение в связи со вспышкой коронавируса. Так, 18 марта «Аэрофлот» отменил рейсы в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и Лиссабон (Португалия) из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта авиакомпания будет осуществлять рейсы только в один американский штат — Нью-Йорк.

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