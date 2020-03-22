Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Ограничения коснулись рейсов в Финляндию, Индию, Азербайджан, Швецию, Болгарию, Хорватию и Грецию.

18 марта «Аэрофлот» отменил рейсы в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и Лиссабон (Португалия) из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта авиакомпания будет осуществлять рейсы только в один американский штат — Нью-Йорк.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 303 тысяч человек, более 12,9 тысячи умерли, а 91,6 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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