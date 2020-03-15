«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения вносятся на фоне пандемии коронавируса. Ограничения коснутся рейсов из Москвы в Прагу и обратно с 20 марта по 30 апреля. Также авиакомпания приостановит полеты из Москвы во Франкфурт и обратно с 19 марта по 30 апреля.

С 16 марта и до 30 апреля прекратятся полеты из Москвы в Салоники и обратно, а в Барселону — с 21 марта до 30 апреля. Кроме того, авиакомпания приостановит полеты в Копенгаген — с 17 марта по 30 апреля, в Цюрих с 19 марта по 30 апреля, в Осло — с 18 марта по 30 апреля, в Вильнюс — с 19 по 30 марта, в Кишинев — с 19 по 31 марта, в Варшаву — с 15 по 27 марта, в Вену — с 20 марта по 30 апреля и в Таллин — с 19 марта по 30 апреля.

Также ограничения коснулись и рейсов в Среднюю Азию, в том числе в Бухару, Ташкент и Самарканд — с 16 марта по 30 апреля.

Ранее «Аэрофлот» сократил число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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