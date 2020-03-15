«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру. Данные основаны на информации Роспотребнадзора.

В сообщении компании говорится, что на карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Статистика по России также вынесена в отдельный столбец.

Ранее 15 марта сообщалось о рекомендации Минобрнауки России высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса. Также в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

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