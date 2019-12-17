«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании.

Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений. В «Яндексе» подчеркнули, что для повышения качества и скорости поиска задействовали нейросети, а также ввели возможность находить через поисковик нужное в конкретном микрорайоне, квартале или доме.

В мобильной версии пользователям стала доступна предварительная загрузка результатов поиска. Также были привлечены эксперты, которые оценивают релевантность веб-страниц запросам по теме. Каждую из них курирует отдельный специалист, уточнили в пресс-службе.

Новый сервис ответов на вопросы под названием «Яндекс.Кью» основан на двух других проектах компании — «Яндекс.Знатоки» и портала The Question.

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