Пять компаний выступили против «Яндекса»

Несколько компаний обвинили «Яндекс» в несправедливом ограничении доступа к их сервисам и нарушении закона о конкуренции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, сайт объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi подготовили записку, в которой указали, что связанные с «Яндексом» сервисы получают приоритет в выдаче поисковика.

Это становится возможным благодаря «колдунщикам» — так называются интерактивные ответы на запросы, которые появляются в результатах поиска сразу после рекламы перед органической выдачей. Доступ к «колдунщикам» имеют только сервисы, связанные с поисковиком.

По оценкам генерального директора 2ГИС Александра Сысоева, из-за сложившейся ситуации трафик на мобильных устройствах сокращается приблизительно на 50 процентов. Представители обратившихся к «Яндексу» компаний считают такую политику поисковика несправедливой и предлагают дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи на «коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка».

Представитель «Яндекса» выразил удивление тем фактом, что коммерческие компании «решили регулировать работу другой коммерческой компании». В «Яндексе» также пояснили, что «колдунщики» не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов.

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