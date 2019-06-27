«Яндекс» опроверг взлом шпионами и подтвердил его попытку

Систему «Яндекса» пытались взломать в конце 2018 года, подтвердил «Ленте.ру» официальный представитель интернет-компании Илья Грабовский. Он заверил, что взлом не увенчался успехом для хакеров.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса"», — заявил Грабовский «Ленте.ру».

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По его словам, «Яндекс» не распространялся об атаке, поскольку корпоративная политика компании «не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях».

Ранее 27 июня агентство Reuters сообщило о том, что в период с октября по ноябрь 2018 года компанию пытались взломать. По информации источников агентства, хакеры внедрили в систему «Яндекса» вредоносную программу Regin, которая используется международным разведывательным альянсом «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Отмечалось, что взлом был направлен на шпионаж за учетными записями пользователей.

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