Стало известно о взломе «Яндекса» шпионами

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 года вторглись в систему российской интернет-компании «Яндекс» и внедрили редкий тип вредоносной программы под названием Regin, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters.

Осведомленные источники агентства заметили, что Regin используется альянсом «Пять глаз», который делится разведданными США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Определить, какое из пяти государств стояло за атакой на «Яндекс», не представляется возможным, отмечает Reuters. Спецслужбы этих стран от комментариев отказались.

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Вторжение в системы «Яндекса» происходило в период с октября по ноябрь 2018 года. Источники агентства сообщают, что взлом был направлен не на кражу интеллектуальной собственности, а именно на шпионах. Хакеры искали техническую информацию, которая могла бы объяснить, как «Яндекс» аутентифицирует учетные записи пользователей. Это в свою очередь могло помочь шпионам выдавать себя за пользователей сервисов компании и получать доступ к их личным сообщениям.

По словам собеседников агентства, хакеры тайно поддерживали доступ к «Яндексу» в течение по крайней мере нескольких недель. В интернет-компании признали инцидент и заявили, что нейтрализовали атаку на ее начальном этапе.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса"», — заявил «Ленте.ру» представитель компании Илья Грабовский.

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