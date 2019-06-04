«Яндекс» объяснил игнорирование требований ФСБ

Представители компании «Яндекс» заявили, что готовы сотрудничать с ФСБ, не нарушая права пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

«В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», — уточнили спикеры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ несколько месяцев назад направили в «Яндекс» требование о выдаче ключей шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Силовиков заинтересовали сессионные ключи, которые обеспечивают связь каждого юзера с сервером.

Такие данные позволят расшифровать связки логинов и паролей, а также проследить весь трафик пользователя. Хранить и передавать сессионные ключи третьим лицам небезопасно.

Сервисы «Яндекса» входят в реестр организаторов распространения информации. Согласно закону Яровой, такие платформы обязаны выдавать спецслужбам данные для дешифровки сообщений. Установленный срок ответа на запрос силовиков — 10 дней.

В 2018 году столичный суд заблокировал мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования.

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