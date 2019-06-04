«Яндекс» отказался выдать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей

Компания «Яндекс» отказалась передать ФСБ ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что соответствующее требование сотрудники ведомства направили «Яндексу» несколько месяцев назад. По закону компания должна выполнить его в течение 10 дней.

По данным нескольких источников, силовики пытаются получить сессионные ключи, которые могут обеспечить доступ не только к определенным данным пользователей, но и просмотреть общий трафик конкретного юзера.

Такие одноразовые ключи используются для связи пользователя с сервером. Получив его, сотрудники ФСБ смогут расшифровать, к примеру, связку логина и пароля, необходимые для доступа к почте. Передавать и хранить их небезопасно.

В «Яндексе» данные о требованиях ФСБ и отказе передавать ключи никак не прокомментировали. Сотрудник пресс-службы заявил, что компания полностью соблюдает законодательство.

Упомянутые сервисы «Яндекса» входят в реестр ОРИ (организаторов распространения информации). Согласно закону Яровой, сотрудники ФСБ могут получить от таких площадок данные для дешифровки сообщений. В апреле 2018 года суд заблокировал в России мессенджер Telegram за отказ передать силовикам ключи шифрования.

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