Роскомнадзор спустя год констатировал невозможность заблокировать Telegram

Текущая система блокировок оказалась недостаточно эффективной в отношении мессенджера Telegram, признал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Его цитирует RNS.

«Очевидно, что существующая система блокировок, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адреса, DNS, не оказывает того воздействия, которое должна была бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке», — отметил он. Руководитель ведомства уточнил, что система создавалась для нераспространения запрещенной информации на территории России, а не для блокировки, как в случае с Telegram.

Жаров также признал, что Роскомнадзор по-прежнему блокирует IP-адреса, которые использует Telegram. «Периодически вы наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее. Но я не хочу раскрывать все карты», — пояснил чиновник.

В январе специалисты заметили, что Роскомнадзор возобновил практику массовой блокировки IP-адресов. Это связали с новой волной борьбы с Telegram. Представитель ведомства Вадим Ампелонский заявлял, что технологии блокировки совершенствуются.

Мессенджер пытаются полностью заблокировать в России с 16 апреля 2018 года. Таганский районный суд Москвы 13 апреля 2018 года постановил ограничить доступ к Telegram за отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. В настоящее время россияне продолжают использовать мессенджер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!