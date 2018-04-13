Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов

Веб-версия Telegram попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Несмотря на внесение мессенджера в список, доступ к сервису пока что остается открытым: напротив номера и даты оснований для внесения в реестр стоит отметка «Доступ не ограничивается».

Изображение: Роскомнадзор

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство начнет блокировать мессенджер в «ближайшее время», однако точную дату он не назвал. «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?" Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — сказал Жаров.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать Telegram на территории России. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей.

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