Россиянин рассказал о странных блокировках в интернете по приказу ФСБ

Посетитель блога Habr под ником Pas рассказал о блокировке доступа к серверам почтового сервиса ProtonMail. Он выяснил, что инициатива ограничить его исходила от сотрудников ФСБ. Его самостоятельное расследование доступно на сайте.
По словам Pas, он является сотрудником техподдержки и в последнее время часто получает жалобы на подобные проблемы с доступом.
Пользователь заметил, что в реестре Роскомнадзора нет адресов ProtonMail, однако операторы связи Вымпелком и МТС блокируют трафик, отправляемый на SMTP-серверы сервиса.
Сотрудники МТС передали Pas текст письма из ФСБ, в котором содержится требование заблокировать эти ресурсы. В документе значится, что это необходимо для обеспечения безопасности во время зимней Универсиады. Также среди причин названы ложные сообщения о террористических актах.
Пользователь платформы обратил внимание, что в результате операторы заблокировали только SMTP-серверы, в то время как веб-доступ остается активным. Он заметил, что это «ставит под сомнение эффективность этих мероприятий».
ProtonMail является популярным почтовым сервисом, зашифровывающим переписку при передаче сообщений. SMTP-серверы поддерживают корректную отправку писем.