Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp

Владельцы iPhone нашли способ обойти новую систему безопасности в WhatsApp. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником u/de_X_ter.

Новая система защиты данных в мессенджере требует от юзеров для входа в приложение отпечаток пальца или изображение лица. Пользователи iPhone смогли преодолеть эту меру с помощью функции «поделиться» устройства Apple, которая и позволяет открыть WhatsApp.

Отмечается, что для обхода системы безопасности необходимо заранее выставить в настройках устройства не «моментальную» скорость блокировки экрана.

Уязвимость подтвердил Reuters, приведя комментарий представителя WhatsApp. «Мы знаем об этой проблеме, и она будет исправлена в ближайшее время. В то же время мы рекомендуем, чтобы люди установили опцию блокировки экрана "немедленно"», — заявил сотрудник компании по электронной почте.

В январе стало известно о способе, который позволил прочитать удаленные сообщения в WhatsApp. Как оказалось, узнать содержание исчезнувшего из переписки письма возможно, если удалить мессенджер с устройства и затем установить его снова.

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