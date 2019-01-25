Стало известно о планах объединить Facebook, WhatsApp и Instagram

Руководство Facebook готовит к интеграции WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в проекте.

Издание отмечает, что полную интеграцию планируется произвести до 2020 года. Работа над унификацией системы сообщений между приложениями находится на начальном этапе. В качестве приоритетных задач — введение сквозного шифрования для большей безопасности пользователей: по задумке разработчиков, пользователи Facebook Messenger смогут отправить сообщение юзеру WhatsApp по защищенному каналу связи. В настоящее время пересылка зашифрованных сообщений доступна только в рамках одного сервиса.

Эта стратегия идет вразрез с предыдущими заявлениями главы Facebook Марка Цукерберга: при покупке WhatsApp и Instagram он настаивал на том, что сервисы будут развиваться самостоятельно. По информации The New York Times, сейчас основатель Facebook считает, что общая система работы приложений сделает их полезнее.

Журналисты также отмечают, что слияние может положительно отразиться на рекламных доходах компаний.

Сотрудники WhatsApp восприняли решение Цукерберга враждебно. Также неясно, каким образом будет обеспечиваться конфиденциальность пользователей: сейчас для регистрации в WhatsApp необходим только номер телефона, в то время как Instagram и Facebook Messenger требуют использовать реальные личные данные.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!