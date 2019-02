Репортаж CNN о России спровоцировал блокировку «популярных у молодежи» аккаунтов

Facebook заблокировал дочерний проект RT под названием In the Now, а также несколько других популярных аккаунтов, на которых размещала ролики связанная с российским телеканалом компания Maffick Media. Об этом сообщается на сайте RT.

Помимо In the Now, соцсеть без уведомления заблокировала страницы Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Отмечается, что аккаунты имеют многомиллионную аудиторию. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, только страница In the Now имела четыре миллиона подписчиков, а ролики проекта — 2,5 миллиарда просмотров. Симоньян предположила, что профили были заблокированы по запросу CNN за то, что «скрывали связи с Кремлем».

16 февраля на сайте CNN был опубликован материал, в котором утверждалось, что Maffick Media тайно финансируется правительством России. Отмечалось, что видеоролики, которые оно распространяет, взяты из эфиров российского канала и рассчитаны на поколение американских миллениалов. В RT заявляют, что не скрывают, что 51 процент Maffick Media принадлежит видеоподразделению телекомпании — Ruptly. Остальной долей владеет американская журналистка Анисса Науэй, которая ведет In the Now.

Как и RT, видео Maffick Media, как правило, критикуют внешнюю политику США и основные американские СМИ, в то же время избегая критики российского правительства, говорилось в материале CNN.

