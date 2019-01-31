Роскомнадзор отыскал нарушения в работе «Би-би-си» в России

Роскомнадзор устроил внеплановую проверку российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн» — и обнаружил «определенные нарушения в его работе». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее», — пояснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Сроки принятия решения он не обозначил.

«Би-би-си» в России начали проверять 21 декабря 2018 года. Помимо контента портала и телеканала, внимание надзорной службы привлекла документация вещателя.16 января ООО «Бритиш Телевижн» предоставило запрашиваемые Роскомнадзорои документы. Однако регулятору не показались исчерпывающими сведения о соблюдении закона об ограничении иностранного контроля над СМИ. Ведомство попросило «Бритиш Телевижн» отчитаться повторно.

Ранее в январе Роскомнадзор предъявил «Русской службе Би-би-си» претензию относительно статьи на сайте, в которой, по выражению чиновников, транслировались идеологические установки террористов. Речь шла о цитате главаря запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Действия Роскомнадзора стали ответом на проверку российского государственного канала RT в Великобритании. В декабре регулятор Ofcom объявил, что RT работает с нарушениями местных законов, в частноти, необъективно освещает события. Российский канал, по подсчетам Ofcom, пренебрегал принципом беспристрастности по меньшей мере семь раз за шесть недель весной 2018 года.

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