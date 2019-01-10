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«Би-би-си» погорела на цитатах главаря «Исламского государства»

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Роскомнадзор обнаружил на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, содержащие идеологические установки террористов. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что трансляция взглядов международных преступных группировок содержалась в цитатах главаря «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади. В настоящий момент специалисты проводят экспертизу на соответствие этих материалов антиэкстремистскому законодательству России.

Проверка контента «Би-би-си» началась 21 декабря 2018 года. Помимо контента портала и телеканала, внимание надзорной службы привлекла документация британской корпорации.

В январе сотрудники ведомства проверят лицензии вещателя. Также организация обязана доказать соблюдение закона об ограничении контроля СМИ иностранными юрлицами.

Контрольные мероприятия со стороны Роскомнадзора стали ответом на поведение британских коллег. Ранее специалисты регулятора Ofcom обнаружили нарушения в вещании канала RT. Они обвинили редакцию в неточном и однобоком освещении ряда новостей.

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Предыстория: Роскомнадзор проверит «Би-би-си»
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