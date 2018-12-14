Заблокированный в России Telegram вырос

Аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

Число ежемесячных пользователей сервиса за последний год увеличилось на треть и составило 9,3 миллиона человек. В марте 2018 года перед блокировкой мессенджера на территории России этот показатель достиг 9 миллионов.

Сразу после запрета Telegram аудитория увеличилась до 11,5 миллиона юзеров, позднее этот показатель резко упал.

Измерения проводились в городах с населением более 100 тысяч человек среди пользователей в возрасте от 12 до 64 лет. Специалисты сравнили показатели, полученные в октябре 2017 и 2018 годов.

В мае 2018 года сотрудники Роскомнадзора оценивали «деградацию сервиса» в 15-30 процентов.

Решение об ограничении доступа к Telegram было вынесено 13 апреля Таганским районным судом. Орган правосудия постановил, что мессенджер не может функционировать на территории России, пока не предоставил ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

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