«Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» прокомментировала агентству ТАСС интерес со стороны Роскомнадзора.

В компании заявили, что осуществляют свою деятельность на территории России в соответствии с местным законодательством. Также «Би-би-си» пояснила, что готова по запросу надзорных органов предоставить дополнительную информацию об освещении тех или иных событий.

10 января Роскомнадзор обнаружил на сайте «Русской службы Би-би-си» трансляцию взглядов международных преступных группировок. В частности, ведомство обнаружило цитаты главаря запрещенной в России организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Действия Роскомнадзора стали ответом на поведение британских коллег — специалисты регулятора Ofcom нашли нарушения в вещании канала RT. Они обвинили редакцию в «неточном и однобоком освещении» ряда новостей.

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