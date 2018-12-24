Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета

Перспективы отключения России от глобальной сети пока нет, рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС.

По его словам, законопроект об автономности Рунета призван обеспечить доступ в интернет на территории России в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам. Вместе с тем руководитель ведомства отметил, что страна готовится к защите своего информационного суверенитета в условиях информационной войны.

Жаров рассказал, что Роскомнадзор разрабатывает средства для точечной блокировки контента на сайтах и в приложениях. Ранее в прессе появились сведения о том, что ведомство планирует запросить у Министерства финансов на это 20 миллиардов рублей, однако чиновник не подтвердил эту информацию.

Также Жаров отметил, что ждет появления законопроекта о введении крупных штрафов для зарубежных компаний, не соблюдающих российское законодательство в области регулирования интернета. Он пояснил, что не поддерживает полную блокировку ресурсов и старается использовать механизм возрастающих штрафов, чтобы добиться исполнения законов.

«Наши граждане хотят пользоваться этими сервисами, и речь о блокировке должна идти только в том случае, если тот или иной сервис создает угрозу безопасности страны или общества», — сказал он.

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11 декабря Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Тогда Жаров пояснил, что поисковая выдача не подключена к Единому реестру запрещенной информации, поэтому российские пользователи могут получить доступ к заблокированному на территории страны контенту.

В середине декабря депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети. Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.

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