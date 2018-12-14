Необходимость создания автономного российского интернета объяснили

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что инфраструктура автономного Рунета необходима для защиты от внешних угроз. Слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству приводит ТАСС.

Клишас вместе с Андреем Луговым и Людмилой Боковой внес в Госдуму законопроект, который обеспечит работу российского сегмента интернета, если он будет отключен от глобальной сети.

Парламентарий заявил, что инициатива поможет устранить уязвимости Рунета. «Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам», — добавил Клишас.

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Сенатор Бокова уточнила, что законопроект направлен на стабилизацию Рунета. По ее словам, законопроект не подразумевает создание отдельной сети. «Мы хотим, чтобы впредь не блокировали невиновных и больше не было случаев, когда блокировали одних, а заблокировали Google», — сказала она.

Руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», бывший замглавы Минкомсвязи Илья Массух согласился, что подобные меры необходимы для защиты от деструктивных действий извне, в том числе от хакеров. «Если мы поставим корневые сервера внутри страны, то мы сможем общаться внутри страны, делать покупки, заказывать товары внутри страны. Безусловно, если внешний периметр будет отключен, в Alibaba вы сходить не сможете, но сможете сходить в Ozon. В этом и задача, чтобы минимизировать возможные какие-то негативные последствия таких отключений», — объяснил он.

Парламентарии внесли законопроект в Госдуму 14 декабря. Он предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы, и национальной системы доменных имен. Контролировать воплощение инициативы будет Роскомнадзор.

Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности. В тексте этого документа Россию обвинили в организации кибератак.

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