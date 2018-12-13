Интернет подорожает из-за многомиллионных затрат на «пакет Яровой»

Московский провайдер RiNet анонсировал повышение абонентской платы за интернет. Как сообщает издание «Коммерсантъ», изменение цен сотрудники объяснили затратами на исполнение «закона Яровой».

С начала 2019 года стоимость услуг RiNet подорожает на пять процентов. В компании эти меры объяснили необходимостью покрыть «многомиллионные затраты». Среди них — исполнение «пакета Яровой» и законодательных поправок о работе провайдеров с оперативно-разыскными органами, а также повышение НДС.

Стоимость услуг связи уже поднял столичный оператор МГТС. За октябрь и ноябрь 2018 года цена возросла на 50 рублей. Эти меры в компании объяснили увеличением скорости соединения на некоторых тарифах. Сотрудники провайдера не связывают изменение стоимости услуг с нововведениями в законодательстве.

Всего в Москве насчитывается около 4,4 миллиона абонентов, пользующихся услугами широкополосного доступа к сети. Более трети рынка занимает МГТС.

Сообщается, что некоторые региональные операторы повысили цены на свои услуги еще в мае. В среднем абонентская плата возросла на 8-10 процентов.

Ранее абонентскую плату за домашний интернет повысил оператор «Ростелеком». Сообщалось, что некоторые другие провайдеры также планируют увеличить стоимость услуг. «Пакет Яровой» обязывает интернет-провайдеров и операторов сотовой связи хранить всю переданную пользователями информацию в течение определенного срока времени (полгода для телефонных разговоров или СМС, 30 дней для интернет-сообщений).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



