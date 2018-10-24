ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой

Представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности, передает в среду, 24 октября, Reuters.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», — цитирует агентство Садовникова.

По мнению представителя ФСБ, ограничение использования OneWeb в России также будет способствовать сохранению конкуренции на отечественном рынке операторов связи. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо заниматься развитием собственных систем с аналогичным функционалом, например, в партнерстве с Индией или Китаем.

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В 2017 году компания OneWeb подавала заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), но частоты до сих пор не были выделены, уточнили в Reuters. Как сообщил агентству источник в Министерстве цифрового развития России, данный вопрос не будет решен, пока не снизится доля иностранного участия в спутниковой системе «Гонец», созданной совместно Роскосмосом и OneWeb. На момент заключения сделки Россия получила всего 40 процентов акций предприятия.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин одобрил реализацию проекта по созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера» в рамках отдельной целевой программы. Отечественный проект, призванный конкурировать с зарубежными системами OneWeb и Starlink, планируется запустить к 2025 году.

В рамках проекта OneWeb в 2015 году Роскосмос заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianspace. Согласно договору, доставка аппаратов спутниковой связи на орбиту должна была осуществляться при помощи ракет-носителей «Союз».

OneWeb является британским проектом по обеспечению пользователей по всему миру широкополосным доступом к интернету за счет полного охвата поверхности Земли спутниковой связью. Работу системы планируется запустить в 2019 году после того, как на орбите будет размещено около 700 устройств связи. Россия является важной для проекта частью, так как во многих ее регионах доступ в интернет затруднен.

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