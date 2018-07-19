Глобальный космический интернет от «Роскосмоса» станет целевой программой

Президент России Владимир Путин одобрил выделение проекта по созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера» в отдельную целевую программу. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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«Сегодня у России десятки гражданских спутников и десятки спутников оборонного значения, а нам нужно 640 спутников, которые создадут оптимальную группировку для дистанционного зондирования земли, обеспечения прекрасной дистанционной связью территории всей нашей страны. По сути дела, это пересмотр подходов к формированию нашей орбитальной группировки. Страна наша — самая большая по территории, есть труднодоступные места — физически не напасешься оптоволокна и линий электропередач. Космос в России позволит связать страну», — пояснил он.

Рогозин также отметил, что для развертывания группировки «надо строить новые фабрики, надо создать производство элементной базы космического назначения с типономиналом 22 нанометра — чтобы это были небольшие аппараты, а не такие лопухи, как были раньше. Мы посчитали, что мы можем это сделать». Также, по его словам, для запуска такого количества спутников потребуется не менее 25 ракет «Ангара», что «позволит решить финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева».

В мае «Роскосмос» анонсировал российский проект спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Такая программа, предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей. Позднее в «Роскосмосе» заявили, что новая программа «Сфера» является доработанным вариантом «Эфира».

На сегодняшний день российская орбитальная группировка гражданских и военных космических аппаратов насчитывает 143 спутника.

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