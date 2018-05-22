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«Роскосмосу» на «Эфир» потребовалось 300 миллиардов

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Реализация российского проекта спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей, заявил заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС («Российские космические системы») Евгений Нестеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«В программе "Цифровая экономика" этот проект присутствует, его масштаб финансирования — пока только так можно говорить — это 300 миллиардов рублей. Это запуск практически 300 малых космических аппаратов, наземная инфраструктура. Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств», — сказал менеджер.

По его словам, в ближайшие 3-4 месяца будет уточняться модель орбитальной группировки и бизнес-модель «Эфира». «Осенью мы будем иметь достаточно точные сметы и приступим к проектированию с нашими партнерами», — сказал Нестеров.

Облик системы, по словам замгендиректора РКС, прорабатывается более чем с 30 партнерами, включая международных. Среди основных российских партнеров — ракетно-космическая корпорация «Энергия». Пуски будут проводить на создаваемых ракетах «Союз-5». Ежегодно планируется запускать по несколько десятков спутников. В эксплуатацию система будет введена к 2025 году, срок существования каждого спутника составит 5-8 лет.

«Мы планируем, что данный проект даст толчок для наших КБ (конструкторских бюро — прим. «Ленты.ру»), наших дизайн-центров», — отметил Нестеров.

Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300, рассказал источник информационного агентства.

Инициативу уже успели раскритиковать. Андрей Белоусов, помощник президента России Владимира Путина, полагает, что госкорпорация поздно создает систему спутникового доступа в интернет. По его мнению, «те цифры, которые (...) привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022-2025 годам, это очень мало».

В мае Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике. Тогда же стало известно, что «Энергия» заморозила разработку транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности, а ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта» — старейшего стартового комплекса космодрома Байконур.

В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В том же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

В феврале руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в «Центре Хруничева», единственном российском производителе ракет-носителей тяжелого класса, ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском «Южмаше».

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